Venezia, molti vip alle nozze dell'erede di Arnault

Da Beyoncé a Pharrell Williams, il jet set in Laguna si ritrova per festeggiare le nozze del vicepresidente esecutivo di Tiffany & Co.

Anzi dal matrimonio: quello tra Alexandre Arnault e Gèraldine Guyot, che sabato alle 16 si sono sposati nella Chiesa dei Gesuiti, a Cannaregio, dando vita a uno degli eventi più attesi dal jet-set internazionale.

Come ai tempi di George Clooney, però moltiplicato per tre, il lusso francese, la nobiltà italiana e l’oligarchia russa dicono sì, lo voglio, ciascuno nella propria lingua, con duecento invitati a testa, nello stesso giorno, sabato 16 ottobre, quasi alla stessa ora. (il mattino di Padova)

Prima amministratore delegato di Rinowa ora approdato a Tiffany, Alexandre Arnault è il secondo genito di Bernard, fratello di Antoine, Delphine Frédéric e Jean Il primo «sì» a Parigi Arnault e Guyot gli anelli li hanno scambiati lo scorso luglio a Parigi in Comune.

Anche Obama tra gli ospiti. Entrambe le damigelle vestivano un delizioso abitino con maniche a sbuffo, alla vita una cintura marrone mentre a decorare i capelli erano state scelte delle deliziose coroncine di fiori.