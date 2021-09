Vertigine, Elodie lancia il suo nuovo singolo insieme al visual video

Esce oggi “Vertigine”, il nuovo singolo di Elodie, disponibile su tutte le piattaforme digitali (su Apple Music in Audio Spaziale con Dolby Atmos) e in radio. Da oggi online anche il visual video. “Vertigine”, prodotta da DRD, è una ballad moderna che racconta la continua evoluzione dell'artista. Il brano è scritto da Elisa Toffoli, Davide Petrella e Dario Faini.

“Per lavorare a questo singolo e all’album che verrà mi sono circondata di professionisti che ho la fortuna di poter chiamare anche amici. Grazie a uno scambio e un confronto umano e artistico sincero, sto imparando ad esprimere me stessa attraverso la musica, una musica che racconti la mia visione attuale della vita e dei sentimenti.”

Nel visual video, diretto da Attilio Cusani e prodotto da Borotalco, la cantante romana dialoga con il proprio io, in un cambio continuo di inquadrature, ritmo e stati d'animo che ne racconta la dualità, il suo essere al contempo dominatrice e dominata, vittima e carnefice, miglior amica e peggior nemica di sé stessa.

“Vertigine” è il primo singolo del nuovo album, anticipazione di un nuovo importante progetto discografico, la cui uscita è prevista nei prossimi mesi. Elodie sta lavorando all'album con la collaborazione di alcuni degli esponenti più apprezzati del panorama musicale attuale, sia interpretativo sia autoriale, come Elisa, Mahmood, Marracash, Dardust, Tropico, Federica Abbate e Marz.

Elodie negli ultimi anni ha affermato e consolidato la propria figura di artista completa, capace di fare entertainment non solo attraverso la musica. Molti sono stati i risultati importanti raggiunti: nel 2020, “This is Elodie", il suo ultimo progetto discografico, certificato disco di platino, è stato il disco di un’artista femminile più venduto ed Elodie è stata l’artista femminile più ascoltata su Spotify Italia. La sua produzione musicale ha superato 850 mila copie vendute tra singoli e album, 600 milioni di stream e 320 milioni di views.