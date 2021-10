Vita da Carlo, la serie su Verdone sbarca su Amazon Prime Video

Carlo Verdone sbarca su Amazon Prime Video. La piattaforma di streaming firmata Jeff Bezos ha presentato le novità in arrivo nel mese di novembre. Tra queste, spunta un nome tutto italiano: Carlo Verdone. Vita da Carlo, questo il nome della serie, porterà sullo schermo delle nostre case tutto quello che avreste voluto sapere sull'attore romano.

Vita da Carlo è una serie comedy in 10 puntate, la prima della sua carriera, in cui Verdone interpreta sè stesso in un’irresistibile vicenda comica in cui si intrecciano realtà e finzione. Protagonista di una storia che, come la sua vita, ha il sapore del paradosso, Carlo rivela aspetti inediti della sua personalità con un prorompente humour, regalando allo spettatore momenti esilaranti.

Una nuova avventura creativa ed un linguaggio moderno per un’icona del cinema che, grazie ad Amazon Prime Video, racconterà ad un pubblico internazionale una storia tutta italiana ma fatta di sentimenti ed emozioni che sono universali. Al suo fianco un cast di attori che vestono i panni di persone reali (la moglie, i figli, la storica governante) e di personaggi creati dal talento del regista e dei suoi sceneggiatori.

Scritta, diretta e interpretata dallo stesso Verdone, interamente ambientata a Roma, Vita da Carlo svelerà con la leggerezza al pubblico alcuni retroscena della vita dell’attore, l’ironia e lo sguardo dissacrante con cui il regista ha conquistato il cuore degli italiani in quarant’anni di carriera.

Prodotto da Filmauro di Luigi e Aurelio De Laurentiis, Vita da Carlo è diretta da Carlo Verdone e Arnaldo Catinari su una sceneggiatura di Carlo Verdone, Nicola Guaglianone, Menotti, Pasquale Plastino, Ciro Zecca, Luca Mastrogiovanni. Accanto a Verdone nel cast Max Tortora, Anita Caprioli, Monica Guerritore, Antonio Bannò, Caterina De Angelis, Filippo Contri e numerosi famosi personaggi nel ruolo di guest star.