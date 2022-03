William Hurt, è morto l'attore premio Oscar per "Il bacio della donna ragno"

Addio a William Hurt, il divo degli anni Ottanta

È morto William Hurt, il grande artista americano, lo ha annunciato il figlio tramite una nota in cui ha scritto che si è spento pacificamente in famiglia, per cause naturali. L’attore, volto noto degli anni Ottanta è morto una settimana prima del suo compleanno: il 20 marzo avrebbe compiuto 72 anni. In passato gli era stato diagnosticato un cancro alla prostata.

L’esordio sul grande schermo è avvenuto con un ruolo da protagonista nel film di Ken Russel, Stati di allucinazione, uscito nel 1980. L’opera fu memorabile e lo consacrò tra i divi del cinema. L'anno successivo lo hanno scritturato altri due importantissimi registi: Peter Yates per il film Uno scomodo testimone, e Lawrence Kasdan per Brivido caldo.

Premio Oscar per Il bacio della donna ragno nel 1986, era stato nuovamente candidato alla statuetta nel 1987 per Figli di un dio minore di Randa Haines, nel 1988 per Dentro la notizia di James L. Brooks e nel 2006 per A History of violence di David Cronenberg. Era stato candidato anche ai Tony Award nel 1985 per Hurlyburly e due volte agli Emmy Nel 2009 per la serie Damages e nel 2011 per il film tv Too Big to Fail - Il crollo dei giganti.

