Abbé Pierre, abusi sessuali su 24 donne: i vescovi sapevano tutto. "Atti riprovevoli, ragazze segnate per tutta la vita"

Abbé Pierre, la doppia vita del prete noto per gli aiuti ai poveri. Ha abusato di almeno 24 ragazze

Piovono nuove pesanti accuse sull'Abbe Pierre, uno dei sacerdoti simbolo per i francesi, noto per la sua organizzazione Emmaus che opera in favore dei poveri e i rifugiati. Il sacerdote è morto nel 2007, ma dopo la sua scomparsa è emerso un grandissimo scandalo sessuale, tenuto nascosto dalla Chiesa. il prete è stato accusato da 24 donne di aggressioni sessuali e ora emerge dai documenti agli atti dell'indagine che i "vescovi sapevano ma hanno taciuto". Lo sostiene l’Afp dopo aver consultato diversi documenti della Chiesa cattolica Issy-les-Moulineax, vicino a Parigi, resi accessibili al pubblico dalla Conferenza episcopale francese (CEF) a metà settembre. Sembra che gli atti - riporta Rsi - si moltiplicassero assieme al successo dei suoi libri: "Perdeva ogni autocontrollo" si legge in una lettera del '64, probabilmente del Segretario generale dell’Episcopato.

I suoi atti hanno segnato ragazze "per tutta la vita". I 216 documenti confermano ciò che, all’apertura del fascicolo, aveva dichiarato il presidente della CEF: "Almeno alcuni vescovi" erano a conoscenza "dal 1955-1957" del "grave comportamento” dell’Abbé Pierre "nei confronti delle donne". Si parla di "miseria morale", "atti riprovevoli", "stati anormali". La prima ondata di rivelazioni ha scioccato la Francia, dove la figura del prete noto per la sua azione a favore dei poveri e dei senzatetto era molto stimata anche al di fuori del perimetro ecclesiale. Ribadendo il suo "sostegno totale" alle vittime, la Fondazione Abbé Pierre ha annunciato la chiusura definitiva del luogo di culto a lui dedicato, a Esteville, dove è sepolto, e la decisione di cambiare il proprio nome.