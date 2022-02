Abramovich, l'Ucraina si affida a un oligarca russo: ritratto del miliardario

Roman Abramovich, chi è l’oligarca russo chiamato dall’Ucraina per portare la pace con la Russia

Oggi, nella città bielorussa di Gomel, le delegazioni di Mosca e Kiev si sono incontrate per porre le basi della pace. All’incontro, secondo quanto si legge sul “Jerusalem Post”, è presente anche il miliardario russo-israeliano Roman Abramovic, ex patron del Chelsea.

Abramovic farà da mediatore nei negoziati, favorendo la pace. Secondo un portavoce del Chelsea, il magnate è stato contattato dagli ucraini per dare un contributo alla discussione odierna. “Gli ucraini hanno chiesto ad Abramovic di aiutarli a portare avanti i colloqui e lui è giunto in Bielorussia per partecipare alla discussione”, scrive il Jerusalem Post. Ecco a voi il ritratto di Roman Abramovich, il miliardario russo chiamato per portare la pace tra Russia e Ucraina.

Chi è Roman Abramovich, ex patron del Chelsea

Nato da famiglia ebraica, Roman Abramovich è cresciuto a Mosca. Il motivo principale della sua ricchezza è, sostanzialmente, la privatizzazione dei sistemi produttivi e industriali dell’ex Unione Sovietica (URSS). Infatti, Abramovich ha iniziato l’attività come imprenditore verso la fine degli anni ottanta, proprio quando il presidente dell’URSS Gorbaciov aveva avviato una riforma che dava spazio alla nascita di piccole realtà d’impresa privata.

Roman Abramovich, la chiamata dall'Ucraina

Abramovich ha stretti legami con le comunità ebraiche in Ucraina e Russia. L’ambasciatore dell’Ucraina in Israele, Yevgen Kornichuk, non ha commentato in modo specifico il coinvolgimento di Abramovich nei colloqui, ma ha affermato di apprezzare "chiunque possa aiutare, se ha abbastanza influenza".