Aereo precipitato in Kazakistan (Foto Lapresse)

Aereo precipitato in Kazakistan, presidente azero Aliyev: "Colpito dal territorio russo"

il presidente azero, Ilham Aliyev, accusa Mosca per l'incidente che ha colpito l'aereo passeggeri dell'Azerbaigian Airlines, precipitato questa settimana in Kazakistan. "I fatti sono che l'aereo passeggeri azero è stato danneggiato dall'esterno in territorio russo, vicino alla città di Grozny, e ha quasi perso il controllo. Sappiamo anche che i sistemi di guerra elettronica hanno messo il nostro aereo fuori controllo", ha detto Aliyev ai media statali. "Allo stesso tempo, a causa del fuoco da terra, anche la coda dell'aereo è stata gravemente danneggiata", ha aggiunto.

Aliyev ha accusato Mosca di aver cercato di nascondere la causa dello schianto e ha chiesto alla Russia di ammettere la "colpa" del disastro. Nell'intervista ai media statali, Aliyev ha detto che il governo di Baku si è rammaricato del fatto che Mosca "abbia avanzato teorie" che "mostravano chiaramente di volere nascondere" la questione. "Ammettere la colpa, scusarsi tempestivamente con l'Azerbaigian, che è considerato un Paese amico, e informare l'opinione pubblica di ciò: queste erano le misure e i passi che avrebbero dovuto essere presi", ha aggiunto il presidente azero.

Dopo l'intervista del presidente azero, Putin ha avuto un secondo colloquio telefonico con Aliyev, secondo quanto reso noto dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, il quale ha precisato che i due "hanno continuato a discutere varie questioni relative all'incidente dell'aereo dell'Azerbaigian Airlines".