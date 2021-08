Afghanistan, aerei presi d'assalto all'aeroporto di Kabul. Cinque morti

Caos all’aeroporto di Kabul preso d’assalto dai civili in fuga dall’Afghanistan dopo la presa della capitale da parte dei talebani. Gli afghani che cercano di lasciare il Paese sono sulle piste e arrampicati alle scale. I soldati americani hanno messo in sicurezza il perimetro dello scalo, ma faticano a mantenere l’ordine dentro, tanto che sono arrivati a dover sparare colpi in aria per mantenere il controllo.

Cinque persone sono rimaste uccise. Testimoni oculari citati dalla Reuters avrebbero visto i corpi di cinque persone portati via con un veicolo. Un'altra persona ha precisato che non è ancora chiaro se le vittime sia state colpite da colpi di arma da fuoco o siano rimaste intrappolate nella calca in fuga. In alcuni video su Twitter si vede la folla sulle piste e si sentono alcuni spari. Dopo gli incidenti, l’aeroporto internazionale Hamid Karzai ha cancellato i voli commerciali.

La strada per l’aeroporto si è rapidamente bloccata, sono state chiuse le ambasciate ed evacuati i diplomatici di diversi Paesi, tra cui l’Italia. Intanto, diverse compagnie aeree stanno deviando le rotte dei loro voli, evitando lo spazio aereo dell’Afghanistan, dopo che Kabul è caduta nelle mani dei talebani.

Almeno tre le compagnie che lo hanno già fatto: l’americana United Airlines, e le emiratine Emirates e FlyDubai, scrive la Cnn, che dice di aver consultato anche altre compagnie, comprese Virgin Atlantic, British Airways e Qatar Airways, che finora non hanno risposto. Un portavoce dell’indiana Air India ha detto che la situazione viene “monitorata”.