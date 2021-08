Afghanistan, Bin Laden la lettera del 2010: "Non uccidete Biden, è incapace"

Afghanistan, Bin Laden la lettera del 2010: "Non uccidete Biden"

La guerra in Afghanistan non è ancora finita. I talebani hanno riconquistato Kabul e dato un ultimatum agli Stati Uniti, abbandonare il territorio afghano entro il 31 agosto. Nei prossimi giorni si riunirà il G7 per decidere la strategia da adottare, ma al momento il coltello dalla parte del manico lo hanno i talebani, che addirittura ricattano gli Usa e Joe Biden, chiedendo 9 mln di dollari in cambio di una proroga del tempo per far rientrare i militari e i civili negli Stati Uniti.

Spunta - si legge su Tgcom 24 - un documento inedito, una lettera del capo dei terroristi Osama Bin Laden, inviata ai suoi miliziani di Al Qaeda nel 2010, un anno prima di essere ucciso dagli americani. Il documento è stato pubblicato dal Combating Terrorism Center (Ctc) di West Point, un istituto accademico sotto la guida dell'Accademia militare degli Stati Uniti. Il Ctc si occupa di ricerca e analisi politica in settori come antiterrorismo, sicurezza interni e conflitti internazionali. Il fondatore di Al Qaeda Osama Bin Laden aveva avvertito i componenti del movimento di non prendere di mira l'attuale presidente degli Stati Uniti Joe Biden, all'epoca vice di Obama, perché in caso di successione si sarebbe rivelato "totalmente impreparato per ricoprire quel ruolo e avrebbe portato la nazione in stato di crisi".