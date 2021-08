Afghanistan, quasi un italiano su due: no ai profughi

La maggioranza degli italiani 'assolve' il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per il caos in Afghanistan. Solo il 41,8% del campione ritiene che il numero uno della Casa Bianca debba dimettersi dopo la fuga da Kabul e la conquista del potere da parte dei talebani. Contro le dimissioni il 58,2% degli italiani. È il risultato principale del sondaggio-lampo realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210.



Sul fronte dei profughi, quasi un italiano su due (47,1%) è contrario all'accoglienza dei profughi afghani. Risponde sì il 52,9% degli intervistati. Ben l'85,3% degli italiani ritiene che il nostro Paese non debba uscire dalla Nato dopo il caso in Afghanistan. A favore di questa ipotesi solo il 14,7% degli italiani.