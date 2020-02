Afghanistan: Pompeo, svolta nei colloqui con i talebani

Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha riferito che negli ultimi giorni c'e' stata "una svolta piuttosto importante" nei negoziati tra Stati Uniti e talebani per un accordo di pace in Afghanistan. Secondo il capo della diplomazia Usa, citato dalla Reuters, il presidente americano Donald Trump ha dato il via libera a continuare i colloqui; Washington sta cercando una riduzione significativa della violenza prima di iniziare discussioni piu' approfondite che coinvolgano tutti gli afghani.