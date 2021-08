Afghanistan, Salvini: "Italia, Europa, Occidente: vergogna!"

"Italia, Europa, Occidente: vergogna! Lasciare donne e bambini in mano ai tagliagole islamici, dopo anni di battaglie e sofferenza, non è umano. Qualcuno al governo dovrebbe rileggersi “La rabbia e l’orgoglio” e “La forza della ragione” della grandissima Oriana Fallaci". Con queste parole il segretario della Lega Matteo Salvini commenta con Affaritaliani.it l'ingresso a Kabul, capitale dell'Afghanistan, dei talebani.







Afghanistan, Renzi molla gli amici Biden e Obama: "Ritiro Usa? Errore storico" - "Ho grande rispetto per le scelte dell'Alleanza. Ma lasciare l'Afghanistan in mano ai talebani e' un errore storico che rischiamo di pagare caro". Matteo Renzi, leader di Italia viva, lo scrive nella sua Enews. "So che non e' un post di quelli che uno vorrebbe leggere a Ferragosto ma la lotta contro il terrorismo non e' finita, guai a sottovalutare gli estremisti", sottolinea.

Afghanistan, Renzi contro Biden: "In linea con Trump, errore storico"

Persino Renzi, dunque, che ha sempre vantato i suoi rapporti con Obama e Biden e che sognava persino un ruolo nella Nato, molla il presidente degli Stati Uniti. Concetto ribadito anche in un'intervista a Repubblica: "Rispetto ma non condivido la posizione di Biden, in linea con Trump che per primo voleva l’accordo coi talebani. Con loro è impossibile. Un secolo fa Churchill definì i membri della tribù Talib “feroci come le tigri ma meno puliti; altrettanto pericolosi ma meno aggraziati”. Non è cambiato molto. Piango pensando alle donne di Kabul che saranno private di ogni diritto. Come può il mondo libero tollerare una sconfitta di tali proporzioni?"