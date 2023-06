Francia, agente uccide un 17enne: scontri a Parigi. Macron: "Ingiustificabile"

Parigi, agente di polizia spara a un 17enne alla guida e lo uccide

Parigi a ferro e fuoco per quello che sembra essere il George Floyd francese, il ragazzo statunitense soffocato dalla polizia a Minneapolis nel maggio del 2020. Ieri pomeriggio un agente di polizia ha sparato e ucciso un 17enne a causa di un rifiuto durante un controllo: l'uomo è stato preso in custodia dalla polizia dopo la morte del giovane.

Subito dopo è scoppiata la rabbia e il luogo del delitto si è trasformato in un teatro di incidenti, andati avanti per tutta la serata. Alcuni petardi sono stati lanciati contro il palazzo della prefettura di Nanterre. Non solo: sono stati appiccati anche una serie di incendi che hanno coinvolto decine di automobili, una scuola di musica e alcuni bidoni della spazzatura.

I fatti sono avvenuti nei pressi della stazione RER di Nanterre-Prefecture, nella periferia ovest di Parigi. In un primo momento, la versione ufficiale della polizia è stata che un agente aveva sparato contro l'auto dopo che il veicolo aveva cercato di investire due poliziotti in moto che avevano intimato l'alt.

Ma un video circolato sui social, autenticato da AFP, ha mostrato che uno dei due poliziotti intervenuti sul posto teneva sotto tiro l'autista; avrebbe poi sparato a distanza ravvicinata alla ripartenza dell'auto. Nel video si sente "ti sparano in testa", senza poter attribuire questa frase a qualcuno in particolare.