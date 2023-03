Allarme Nasa, ci mancava solo l'asteroide: "Può colpire la Terra"

Una scena del film Don't look up

Spazio, un asteroide "potrebbe colpirci il giorno di San Valentino del 2046"

Un asteroide appena scoperto delle dimensioni di una piscina olimpionica ha una "piccola possibilità'" di entrare in collisione con la Terra tra 23 anni, con un potenziale impatto il giorno di San Valentino del 2046.

È quanto sostiene il Planetary Defense Coordination Office della NASA. L'asteroide ha una possibilità su 625 di colpire la Terra, sulla base delle proiezioni dei dati dell'Agenzia spaziale europea, sebbene il sistema Sentry del Jet Propulsion Laboratory della NASA stimi invece le probabilità come una su 560.

NASA: "La possibilità di collisione è estremamente improbabile"

La roccia spaziale - chiamata 2023 DW - è l'unico oggetto nell'elenco dei rischi della NASA classificato 1 su 10. Sebbene l'asteroide sia in cima alla lista, la sua classificazione 1 significa solo che "la possibilità di collisione è estremamente improbabile e senza motivo di attenzione pubblica o preoccupazione pubblica", secondo il Jet Propulsion Laboratory, mentre una classifica 0 indica che la "probabilità di una collisione è zero, o è così bassa da essere effettivamente zero.

"Questo oggetto non è particolarmente preoccupante", ha detto Davide Farnocchia, ingegnere di navigazione presso il Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, in California. I funzionari della NASA hanno avvertito che le probabilità di impatto potrebbero essere drasticamente modificate man mano che vengono raccolte più osservazioni e vengono eseguite ulteriori analisi.