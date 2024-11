Valencia, l'accusa a Sanchez: "Ha ritardato l'allerta massima per mettere in difficoltà il governo valenciano"

L’alluvione nella Comunità Valenciana ha causato 219 morti e conta ancora 93 dispersi. A due settimane dal disastro si cerca ancora di ricostruire le responsabilità della tragedia. Tra i principali imputati c’è Carlos Mazón, presidente della Comunità Valenciana. Tuttavia, c’è chi crede che la responsabilità sia da attribuire al governo centrale di Madrid, presidiato da Pedro Sànchez, arrivando anche ipotizzare finalità politiche dietro la mancata gestione del disastro. Natasha De Santis, lobbista spagnola e presidente di TacticaTeam, dichiara ad Affaritaliani.it: “Sànchez doveva dare l’allarme, ma ha scelto di non farlo per lasciar gestire l’emergenza al governo valenciano”. L’intervista.

De Santis, cosa è successo secondo lei a Valencia durante l’alluvione?

Fuori dall’ideologico, il governo della Generalitat Valenciana è guidato dal Partito Popolare, che ha vinto le elezioni in modo assolutamente limpido. Questo non significa che al suo interno non vi siano degli incapaci. La mela marcia in questione è l’assessora alla Giustizia e all'Interno della Regione di Valencia, Salomé Pradas. Un'ora prima che arrivasse la “goccia fredda”, Pradas era in riunione con tutti i tecnici di allerta. Ha avuto il coraggio di dire che non esisteva nessun piano di allerta nella Comunità valenciana, quando in realtà fu approvato nell'anno 2022. Nonostante i solleciti da parte dei tecnici di dare immediatamente l’allerta, lei non lo ha dato fino alle 20, quando tutte le zone erano ormai già inondate da tre metri di acqua.

Nessuna responsabilità dunque da parte del Presidente della Comunità Valenciana?

Il Presidente della Generalitat Valenciana, Carlos Mazòn si è trovato in uno stato di choc, bisogna pensare a come avrebbe reagito chiunque considerando il fatto che la popolazione non era stata avvertita.

E il governo spagnolo?

Pedro Sanchez si è presentato a Valencia nelle aree inondate e lo hanno fatto fuggire perché c’era un clima di grande odio. Lui ha affermato che le due persone che l'avevano attaccato erano militanti di estrema destra. Tuttavia, un giudice ha dimostrato che queste persone non erano mosse da motivi politici o ideologici di nessun genere. Sanchez sta cercando in tutti i modi di strumentalizzare questa situazione.

In che modo?

Dal primo istante avrebbe dovuto promulgare l'allerta tre, il grado massimo, che obbliga il governo a prendere le redini della gestione dell'emergenza, inviando subito le unità militari di emergenza che invece sono arrivate giorni dopo. In questo modo, Sanchez obbliga la Regione Valenciana a gestire l'allerta, e cerca di mettere in evidenza l’incapacità del governo autonomo del Partito Popolare.

Cosa le fa pensare questo?

Il 29 ottobre, pare che Sanchez non sia stato reperibile dall'ora di pranzo fino alle 19. Secondo il partito socialista era ad un compleanno. Il Primo ministro ha dichiarato di essere stato a un pranzo di lavoro. Sia come sia, non era reperibile. Inoltre, in un momento di grande emergenza, il ministro dell’Interno Fernando Grande-Marlaska si è giustificato per non aver lanciato l’allarme dicendo di non aver voluto interferire con il governo valenciano.

Ci sarebbe dunque una motivazione politica dietro la mala gestione dell’emergenza?

C'è ovviamente una ragione politica. La Regione Valenciana è come la Florida in America: è sempre stata un feudo del Partito popolare. Sono valenciani, parlano il catalano, e a differenza della Catalogna, si sentono spagnoli. Sanchez vuole mettere chiaramente in evidenza l'incapacità del governo locale Popolare con l'idea di conquistare il voto di un feudo fondamentale. Allo stesso tempo, visto il recente scandalo della moglie, Sanchez sta cercando in tutti i modi di deviare l’attenzione dalle sue competenze. Parlando di popolarità, non è sicuramente un buon momento lui.

Si poteva prevenire questo disastro?

Nella città di Valencia fu deviato il fiume Turia dopo una disastrosa alluvione avvenuta nel 1957 in cui morirono molte persone. Oggi, nel letto del fiume si trova un bellissimo parco che costeggia tutta la città. Per questo motivo la città si è salvata. Ad essere colpiti sono stati tutti quei paesi che stanno a non più di 5 chilometri dalla città, una cosa folle. Tuttavia, la vicinanza alla capitale ha permesso a migliaia di volontari di potersi recare nelle zone compromesse per poter fornire aiuto. Tutto questo non sarebbe successo se negli ultimi 10 anni qualcuno, perché c'è stato più di governo, avesse approvato il piano per evitare quello la catastrofe, che costava 150 milioni di euro. Ora ci sono quasi 300 persone tra morti e dispersi e almeno 15.000 milioni di euro di danni.