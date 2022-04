Anonymus, chi sono gli hacker schierati con l'Ucraina contro la Russia

Chi è Anonymus?

Dietro al nome di Anonymus si cela un gruppo di attivisti informatici o hacker (da qui anche il neologismo hactivisti), un collettivo di esperti digitali e informatici che mette insieme le proprie conoscenze per lottare per una causa o contro un nemico comune, usando le armi informatiche, appunto.

Operando in gran segreto, non è facile avere informazioni su Anonymus, men che meno su chi ne faccia parte, ma si sa che la data di fondazione risale al 2003, anche se il simbolo che contraddistingue il gruppo, la maschera di Guy Fawkes (il più noto dei cospiratori cattolici che tentarono di assassinare Giacomo I d’Inghilterra nella congiura delle polveri del 1605), è stata rilanciata dal film V per Vendetta, uscito nel 2005, ma ha fatto la prima apparizione con gli attivisti hacker nel 2008.

Anonymus è buono o cattivo?

Fonte Pexels/Pixabay



Comparsi sullo scenario internazionale negli ultimi vent'anni, diversi obiettivi sono stati raggiunti dagli attivisti di Anonymus, che si prefiggono però sempre l'ideale della difesa della libertà d’espressione e di parola e della divulgazione della verità. Tutti possono in teoria fare parte di questo gruppo, se se ne condividono però gli ideali. Le armi usate sono sempre quelle digitali e informatiche.

Nel 2010, per esempio, Anonymus ha deciso di aiutare Wikileaks sabotando i siti di Amazon, PayPal, Mastercard e Visa che non permettevano di fare a loro donazioni. Nello stesso anno ha aiutato la rivolta tunisina e quello dopo la rivolta egiziana contro Mubarak. In Italia Anonymus ha operato contro Enel, Trenitalia, Equitalia, Expo 2015 e il Vaticano.

Quindi se ci si chiede se Anonymus sia buono o cattivo, bisogna rendersi conto che la risposta dipende dai punti di vista. Per esempio di recente gli hacker di Anonymus si sono schierati nella guerra ucraina al fianco di Kiev, portando avanti anche con successo alcune offensive informatiche contro la Russia. In questo caso, quindi, Anonymus per Putin è un nemico ma per Zelensky un alleato.