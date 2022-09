Arabia Saudita, donna condannata a 45 anni di carcere per un post social

Condannata a 45 anni di carcere per aver criticato il regime sui social

L'ltima scioccante sentenza della monarchia saudita: 45 anni di carcere per Nourah al-Qahtani una donna che ha postato sui social alcuni post non graditi al regime.

La donna è "colpevole di aver usato Internet per lacerare il tessuto sociale del Paese" -come si legge sul documento del tribunale diffuso da Dawn- e per "violazione dell'ordine pubblico" tramite i social media, ai sensi della legge antiterrorismo e anti-criminalità informatica del Regno.

A poche settimane dalla precedente condanna di 34 anni di carcere toccata a Salma al-Shehab per aver ritwittato messaggi di alcuni dissidenti.