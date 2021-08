Argentina, invasione dei capibara. Topi giganti di 50 kg distruggono tutto

Argentina, invasione dei capibara. Topi giganti di 50 kg terrorizzano

All'emergenza Coronavirus in Argentina si è aggiunta quella dell'invasione dei capibara, si tratta di topi giganti, sono i roditori più grandi del mondo e ogni esemplare può arrivare a pesare fino a 50 Kg. Il riscaldamento globale - si legge sulla Stampa - li sta costringendo a cercare cibo nei giardini e nei contenitori dell’immondizia Argentina, il caldo spinge i topi giganti in città invase le ville dei vip a nord di Buenos Aires. I residenti di uno dei quartieri privati più esclusivi dell’Argentina, il Nordelta, a nord di Buenos Aires sono stati presi d'assalto.

Un fenomeno - prosegue la Stampa - che sta scatenando ironie e polemiche a non finire sui social, con foto e video dei “toponi” diventati alfieri del sottoproletariato in lotta contro i più abbienti, metafora di un Paese travolto dalla crisi economica. I carpinchos non attaccano l’uomo, ma si sono già registrati aggressioni a cani e gatti, depredazione di contenitori dell’immondizia e la distruzione di giardini e aree esterne progettati da architetti di grido.