Asia, Kim Jong-un scatena la corsa agli armamenti: boom di missili e nucleare

In Asia si scatena la corsa agli armamenti: la regione rischia di diventare una polveriera

Non solo la penisola coreana. Tutta l'Asia è al centro di una pericolosa corsa agli armamenti che rischia di trasformare l'Estremo oriente in una pericolosa polveriera. Tutta l'attenzione in questo momento è sulla Corea del Nord, dopo l'escalation arrivata mentre il suo leader, Kim Jong-un, ha cercato di consolidare la posizione del Paese come potenza dotata di armi nucleari. Il mese scorso, la Corea del Nord ha adottato una nuova legge che afferma che lancerebbe un attacco nucleare "automaticamente e immediatamente" se il sistema di comando e controllo delle sue forze nucleari - un apparente riferimento alla leadership di Kim - fosse messo in pericolo.

A preoccupare c'è anche il fatto che Pyongyang abbia molto ammodernato il suo arsenale. Di recente, per esempio, ha mostrato quella che sembrava una versione più grande e potenziata del KN-23. Le foto diffuse dai media nordcoreani indicano che si trattava del missile tattico guidato di nuova concezione lanciato dalla Corea del Nord nel marzo dello stesso anno. Il nuovo missile è stato sviluppato per essere più grande del KN-23 al fine di trasportare una testata più grande e più carburante. La Corea del Nord ha affermato che il missile poteva trasportare una testata di 2,5 tonnellate. Il ministro della Difesa della Corea del Sud ha poi ammesso che i suoi militari hanno mancato parte della traiettoria del missile nordcoreano a causa della sua manovra a mezz'aria.

La Corea del Nord ha anche testato "missili da crociera a lungo raggio" nel settembre 2021. Li ha definiti "arma strategica", indicando che avrebbe armato il nuovo missile con testate nucleari. Sempre nel 2021, la Corea del Nord ha iniziato a testare quello che ha definito un missile balistico con una testata planante "ipersonica" staccabile. I test missilistici del Paese hanno dimostrato che stavano diventando più difficili da intercettare. Durante le parate militari del 2020 e del 2021, la Corea del Nord ha mostrato quelle che sembravano due versioni aggiornate dei suoi missili balistici a lancio sottomarino Pukguksong. Attualmente ha un solo sottomarino in grado di lanciare un missile balistico, ma afferma che ne sta costruendo uno nuovo con maggiori capacità.

Ma ora inquietano anche le mosse del Myanmar. La recente conferma da parte della giunta di voler costruire una centrale nucleare su piccola scala nei prossimi anni conclude il lungo percorso del Myanmar verso la tecnologia nucleare, che risale all'inizio del 2000. Sebbene l'attuale regime insista sul fatto che l'energia nucleare sarà utilizzata per scopi pacifici in Myanmar, colpito da una cronica carenza di elettricità, molti ritengono che questo sia il primo passo di un piano per utilizzare l'energia nucleare per scopi militari, compresa la produzione di armi nucleari. Un'eventualità che fa rabbrividire pensando alla posizione della giunta militare.

Per non parlare delle potenzialità della Cina, che possiede circa 300 missili da crociera basati a terra e 1.900 missili balistici che potrebbero colpire il Giappone, ma che soprattutto sta investendo più di chiunque altro al mondo nell'ammodernamento e sviluppo della sua flotta navale, con un occhio alle rivendicazioni su Taiwan e sul mar Cinese meridionale.

La Corea del Sud risponde con un nuovo missile. Durante le celebrazioni per la Giornata delle Forze Armate, ha mostrato un video del suo ultimo missile balistico. Nel video, il missile viene mostrato come parte del sistema Korea Massive Punishment and Retaliation, una delle strategie "a tre assi" di Seul che mira alla leadership della Corea del Nord, compreso il suo quartier generale militare. Gli assi comprendono anche la piattaforma di attacco preventivo Kill Chain e il sistema di difesa aerea e missilistica della Corea.

Il missile è stato lanciato con il cosiddetto metodo del lancio a freddo, in cui il motore del razzo viene acceso dopo aver lasciato il lanciatore e che è tipicamente utilizzato per i missili balistici lanciati da sottomarini. Il missile balistico si chiama Hyunmoo-5 (V) e dovrebbe essere in grado di trasportare una testata del peso massimo di nove tonnellate, il più pesante per questo tipo di proiettile. È noto che ha una gittata di oltre 3.000 chilometri se montato con una testata più leggera del peso di meno di una tonnellata, il che lo rende praticamente un missile a medio raggio.

Con l'obiettivo di ridurre il cavernoso "gap missilistico" con la Cina, il Giappone sta prendendo in considerazione la possibilità di stoccare più di mille missili da crociera a lungo raggio, secondo un rapporto di domenica, mentre crescono le tensioni su Taiwan. Il ministero della Difesa sta cercando di dispiegare i missili standoff Type-12 lanciati da terra - e di estendere il loro raggio d'azione da circa 200 chilometri (124 miglia) a più di 1.000 chilometri - principalmente nelle lontane isole sud-occidentali e nella regione di Kyushu, ha riferito il quotidiano Yomiuri, citando fonti governative non identificate.

Le armi previste, che sarebbero anche in grado di essere lanciate da navi e aerei, metterebbero le coste cinesi e nordcoreane a distanza di tiro, ha aggiunto il rapporto. Al fine di acquisire le armi in tempi brevi, il Ministero della Difesa potrebbe includere richieste in tal senso quando presenterà la sua proposta di bilancio iniziale per l'anno fiscale 2023, che dovrebbe essere resa nota alla fine di questo mese. La questione ha acquisito ulteriore slancio dopo che la Cina ha lanciato per la prima volta cinque missili balistici nelle acque vicino alla prefettura di Okinawa all'inizio di agosto, durante le esercitazioni militari senza precedenti intorno a Taiwan.

Proprio Taipei, si sta armando a ritmo record per provare a difendersi dalle possibili miri cinesi. I funzionari americani stanno intensificando gli sforzi per costruire una gigantesca riserva di armi a Taiwan dopo aver studiato le recenti esercitazioni navali e aeree delle forze armate cinesi intorno all'isola, secondo quanto riferito da funzionari attuali e precedenti.

Le esercitazioni hanno dimostrato che la Cina probabilmente bloccherebbe l'isola come preludio a qualsiasi tentativo di invasione, e Taiwan dovrebbe resistere da sola fino all'intervento degli Stati Uniti o di altre nazioni, se decidessero di farlo, dicono gli attuali e gli ex funzionari. Ma lo sforzo di trasformare Taiwan in un deposito di armi deve affrontare delle sfide. L'amministrazione Biden ha annunciato il 2 settembre di aver approvato il sesto pacchetto di armi per Taiwan, una vendita da 1,1 miliardi di dollari che comprende 60 missili antinave costieri Harpoon. I funzionari statunitensi stanno anche discutendo su come snellire il processo di vendita e consegna.

E a breve il governo di Taipei pare intenzionato ad estendere la durata della leva militare.