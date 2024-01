Berlino, nuove proteste con agricoltori sui trattori contro taglio dei sussidi

Berlino, le proteste in strada continuano: al fianco degli agricoltori anche esponenti delle destre estreme

Le strade di Berlino sono invase, ancora una volta, da colonne di trattori divenuti il simbolo della protesta degli agricoltori - ma anche cacciatori e camionisti si sono uniti - contro il taglio dei sussidi pubblici del settore voluto dal governo di Olaf Scholz. Questo appena una settimana dopo che simili manifestazioni si erano già tenute in tutta la Germania. Secondo i dati della questura di Berlino, sono circa 10mila i manifestanti, con oltre cinquemila tra trattori e veicoli agricoli. Alla manifestazione si sono uniti anche i rappresentanti dei cacciatori e degli autotrasportatori tedeschi.

Le autorità tedesche, tuttavia, temono che gruppi di estrema destra stiano cercando di sfruttare il malcontento, appoggiando le proteste iniziate a dicembre. La polizia, infatti, la settimana scorsa ha individuato numerosi sostenitori di estrema destra in una manifestazione a Dresda. Gli estremisti del gruppo “Freie Sachsen” - riporta Rainews - sventolavano bandiere monarchiche e brandivano cartelloni con le immagini dei politici vestiti da detenuti. Sabato 13 gennaio, il cancelliere Scholz ha diffuso un avviso contro possibili “estremisti”.

La presenza di esponenti dell'AfD, partito di estrema destro tedesco, e di gruppi dell'ultradestra alla manifestazione degli agricoltori è stata poi confermata, come riporta Der Spiegel, specificando che sono stati avvistati, tra gli altri, esponenti di gruppi neonazisti come Terza Via e La Patria oltre a funzionari dell'AfD e della sua organizzazione giovanile.