Biden a Kiev, poco top secret. Viaggio preparato da mesi, via libera di Putin

Guerra Russia Ucraina, il viaggio poco "top secret" di Biden a Kiev

Joe Biden per la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina è andato a Kiev per incontrare di persona il presidente ucraino Zelensky. Ma il viaggio - secondo quanto ricostruito e riportato dal Corriere della Sera - non è stato esattamente una missione "top secret", anzi. Il piano era stato messo a punto mesi prima e già da venerdì scorso aveva ottenuto il via libera da Putin e da Mosca, per evitare una guerra nucleare. Un’idea prevedeva un incontro con Zelensky al confine tra Polonia e Ucraina; un’altra collocava il loro faccia a faccia a Leopoli, colpita dai bombardamenti russi ma relativamente più sicura della capitale. Sia i servizi segreti che il Pentagono avevano posto obiezioni ad alcuni degli itinerari presentati. Alla fine Biden ha scelto Kiev. È la prima volta nella storia moderna che un leader americano in visita in una zona di guerra non lo fa sotto l’egida dell’esercito Usa.

Il presidente e un piccolo gruppo di funzionari - prosegue il Corriere - hanno finalizzato la decisione venerdì scorso. "È un rischio che voleva correre", ha detto la direttrice della comunicazione Kate Bedingfield ieri. Era un viaggio "necessario": Biden era uno dei pochi leader alleati a non averlo ancora fatto. Il presidente è partito segretamente da Washington col favore delle tenebre alle 4:15 di domenica mattina, a bordo di un aereo più piccolo del solito, un Air Force C-32 (un Boeing 757 modificato, che usa di solito per i viaggi all’interno degli Stati Uniti in piccoli aeroporti). Una volta decollato è stato usato il nominativo radio «SAM060» (Special Air Mission) anziché il consueto «Air Force One». Dopo una sosta-carburante in Germania, è atterrato alla base di Rzeszow in Polonia. E ha proseguito in treno per 10 ore. Con lui, in questa spedizione, c'erano anche due giornalisti.