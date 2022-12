Zelensky alla Casa Bianca, Biden: "Lei è l'uomo dell'anno negli Usa"

Biden a Zelensky: "Lei è l'uomo dell'anno in Usa"

"Lei è l'uomo dell'anno. Lei è assolutamente l'uomo dell'anno. Lei non è solamente l'uomo dell'anno per il mondo, ma in modo particolare per noi americani. Benvenuto". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden al leader ucraino Volodymyr Zelensky ricevuto alla Casa Bianca.

Biden: "Il mondo deve rimanere unito a sostegno di Kiev nel 2023"

"Il popolo ucraino sta dimostrando al mondo intero il proprio coraggio, e una determinazione incrollabile a difendere il proprio Paese. L'Ucraina è fonte di ispirazione per tutti noi mentre si difende dai continui attacchi della Russia contro i civili e le infrastrutture pubbliche, sempre più brutali. I cittadini statunitensi e la comunità internazionale devono comprendere appieno la situazione in Ucraina, e la necessità di difendere il Paese anche nel 2023". Con queste parole il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si è rivolto direttamente ai cittadini ucraini, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca con l'omologo, Volodymyr Zelensky.

Biden: "Non sarete mai soli, vostra lotta parte di qualcosa di più grande"

"Non sarete mai soli, saremo con voi finché sarà necessario. La vostra lotta fa parte di qualcosa più grande". Lo ha detto Joe Biden in una conferenza stampa alla Casa Bianca con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Biden a Zelensky: "Mr President, bentornato"

"Signor Presidente è un piacere riaverti, sono lieto che tu sia riuscito a fare questo viaggio per essere qui e sai che è un onore essere al tuo fianco nella difesa dell'Ucraina. Sono già passati 300 giorni dal brutale assalto all'Ucraina, un attacco all'esistenza del Paese come nazione, un attacco al popolo ucraino innocente, senza nessun motivo diverso dall'intimidazione". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ricevendo alla Casa Bianca il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.