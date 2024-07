Biden contro la Corte Suprema: "Ora una riforma". Lo speaker della Camera: "Non passerà"

Biden, 'riformare la Corte Suprema, limiti all'immunità'

Joe Biden chiede una riforma della Corte Suprema e propone un limite di 18 anni per il mandato dei giudici e un codice etico vincolante. Il presidente spinge anche per un emendamento - chiamato 'nessuno è al di sopra della legge' - che vieti l'immunità totale per i presidenti, in una mossa che appare come una critica alla decisione dei saggi di concedere a Donald Trump l'immunità dai procedimenti giudiziari per atti ufficiali. In un editoriale sul Washington Post, il presidente afferma: "Questo Paese è fondato sul principio che nessuno è al di sopra della legge. Né il presidente degli Stati Uniti, né un giudice della Corte Suprema".

Usa: speaker Camera, riforma Corte Suprema Biden non passerà

Lo Speaker della Camera del Congresso americano ha bocciato la proposta di riforma della Corte Suprema presentata dal presidente Joe Biden, tra gli altri, in un articolo pubblicato oggi sul Washington Post. Mike Johnson ha detto che la proposta non andra' da nessuna parte. "Questa riforma - ha commentato - dice che i democratici vogliono cambiare il sistema che ha guidato la nostra nazione dalla sua fondazione semplicemente perche' non sono d'accordo con alcune recenti decisioni della Corte". "Questo pericoloso stratagemma dell'amministrazione Biden-Harris - ha aggiunto - alla Camera morira' sul nascere".