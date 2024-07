Usa 2024, Joe Biden si ritira dalla corsa per le Presidenziali

"E' stato il più grande onore della mia vita servire come presidente. E anche se era mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel miglior interesse del mio partito e del Paese di ritirami e concentrarmi solamente sui mai compiti come presidente per il resto del mandato". Lo afferma Joe Biden in una una lettera postata su X.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV





"I miei concittadini americani, Negli ultimi tre anni e mezzo, abbiamo fatto grandi progressi come nazione", scrive Biden nel comunicato. "Oggi, l'America ha l'economia piu' forte del mondo. Abbiamo fatto investimenti storici nella ricostruzione della nostra nazione, nella riduzione dei costi dei farmaci da prescrizione per gli anziani e nell'espansione dell'assistenza sanitaria a prezzi accessibili a un numero record di americani. Abbiamo fornito cure assolutamente necessarie a un milione di veterani esposti a sostanze tossiche. Ha approvato la prima legge sulla sicurezza delle armi in 30 anni. "Nominata la prima donna afroamericana alla Corte Suprema. E ha approvato la legislazione sul clima piu' significativa nella storia del mondo. L'America non e' mai stata in una posizione migliore per guidare di noi oggi. "So che niente di questo avrebbe potuto essere fatto senza di te, il popolo americano. Insieme, abbiamo superato una pandemia una volta in un secolo e la peggiore crisi economica dalla Grande Depressione. Abbiamo protetto e preservato la nostra democrazia. E abbiamo rivitalizzato e rafforzato le nostre alleanze in tutto il mondo. "E' stato il piu' grande onore della mia vita servire come vostro Presidente. E mentre e' stata mia intenzione cercare la rielezione, credo che sia nel migliore interesse del mio partito e del paese per me dimettermi e concentrarmi esclusivamente sull'adempimento dei miei doveri di presidente per il resto del mio mandato. "Parlero' con la Nazione piu' in dettaglio alla fine di questa settimana sulla mia decisione. "Per ora, permettetemi di esprimere la mia piu' profonda gratitudine a tutti coloro che hanno lavorato cosi' duramente per vedermi rieletto. Voglio ringraziare la vicepresidente Kamala Harris per essere stata una partner straordinaria in tutto questo lavoro. E permettetemi di esprimere il mio sentito apprezzamento al popolo americano per la fede e la fiducia che avete riposto in me. "Credo oggi a quello che ho sempre: che non c'e' niente che l'America non possa fare - quando lo facciamo insieme. Dobbiamo solo ricordare che siamo gli Stati Uniti d'America.



LA LETTERA DI JOE BIDEN

Usa 2024: Trump, "il corrotto Biden non era adatto. È stato il peggior presidente della storia"

“Il corrotto Joe Biden non era adatto per candidarsi da presidente, e di certo non lo è per fare il presidente. Non lo è mai stato. Ha raggiunto la posizione di presidente con le bugie. Fake news e senza lasciare il suo scantinato. E’ il peggior presidente nella storia del nostro Paese, e passerà alla storia come il peggiore per distacco”. Lo scrive su Truth Donald Trump, commentando l’annuncio di Biden di ritirarsi dalla corsa.

Usa 2024: il colpo di scena di Biden sbilancia anche Trump

Il ritiro di Joe Biden sconvolge quella che era già una corsa alla Casa Bianca per i tempi che furono, ma farà tremare anche Donald Trump, costringendolo a ricalibrare una campagna elettorale che si era concentrata quasi interamente sul suo ex avversario. Per mesi Trump e i suoi alleati hanno fatto leva sulle preoccupazioni che l'ottantunenne Biden potesse non essere più adatto alla carica, condividendo allegramente i video di ogni balbettio, gaffe retorica e inciampo sul tappeto rosso.



È stato spesso bersaglio di scherno e disprezzo da parte dei repubblicani alla Convention nazionale di Milwaukee, dove il neo-annunciato compagno di corsa di Trump, J.D. Vance, lo ha definito “Fake Scranton Joe”. Ma con l'uscita di scena del democratico, l'operazione di Trump si è trovata costretta a un cambio di rotta strategico, obbligata a modificare la propria messaggistica per adattarsi a una competizione senza un candidato in carica e con un avversario ancora da confermare, anche se oggi Biden ha appoggiato la vicepresidente Kamala Harris, che si è ritirata dalla corsa.

“Il ritiro di Biden è una cattiva notizia per Trump”, ha dichiarato Henry Olsen, senior fellow del think tank conservatore Ethics and Public Policy Center. “Biden ha il più basso gradimento di qualsiasi presidente al primo mandato in questa fase della sua presidenza nella storia dei sondaggi ed è anche irrimediabilmente appesantito dalla sua età. Per Trump è molto meglio correre contro di lui che contro qualsiasi altro avversario immaginabile”.

Trumpworld ha minimizzato le possibilità di ritiro di Biden, ma dietro le quinte gli assistenti sono stati consumati dalle contingenze, preparando un assalto brutale all'erede del veterano democratico, Harris.

“Jason Miller, uno dei più stretti consiglieri di Trump, ha dichiarato durante la convention repubblicana che qualsiasi avversario democratico “radicalmente liberale”, Harris o altro, condivide “la responsabilità per il fallimento della distruzione della nostra economia”.

Harris, 59 anni, ex senatrice della California, non è una candidata scontata e potrebbe trovarsi ad affrontare la concorrenza di molti dei principali democratici al Congresso e dei 23 governatori democratici del Paese. “Mi presenterò e farò campagna elettorale - che sia lui o qualcun altro”, ha detto Trump a una rete radiofonica in Virginia prima dell'annuncio di Biden, indicando i sondaggi che lo danno in vantaggio o in miglioramento rispetto ad altri democratici.