Sondaggio, gli italiani non hanno dubbi: vogliono Donald Trump alla Casa Bianca

Gli italiani non hanno dubbi. Se potessero votare negli Stati Uniti alle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre, Donald Trump tornerebbe di gran carriera alla Casa Bianca. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab21.01.

Trump batte Joe Biden nettamente: 73,1% contro 26,9. Ma anche se ci fosse un altro candidato democratico con il ritiro di Biden, Trump vincerebbe nettamente con il 61,8%. Non ci sono dubbi. Gli italiani stanno con Trump. Per il 75,1% del campione, l'attentato a Trump rafforza l'ex presidente.



