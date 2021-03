Biden mostra il rosario nell'incontro con il presidente messicano

Durante una videochiamata con il Presidente messicano López Obrador, il neoeletto Joe Biden, che non ha mai nascosto la sua devozione cattolica, ha tirato fuori il suo rosario personale. Biden è il secondo presidente cattolico degli Stati Uniti e può stupire il fatto che sostenga l'insegnamento della Chiesa su politiche come l'immigrazione e la lotta alla povertà, ma lo contraddica in tutto e per tutto su questioni di vita, matrimonio, libertà religiosa e ideologia di genere.

Biden mostra il rosario e cita la Vergine del Guadalupe con il Presidente messicano

Durante la videochiamata, il Presidente americano ha citato la Vergine del Guadalupe, suscitando stupore nel Presidente messicano, che ha così commentato: "Noi, come messicani, rispettiamo e ammiriamo due simboli, uno è la Vergine di Guadalupe e l'altro è l'ex presidente Benito Juárez."

La Conferenza Episcopale degli Stati Uniti (USCCB) ha organizzato una riunione per capire come rapportarsi con Biden, dalla quale sono emerse due raccomandazioni. Una delle due era che l'arcivescovo Jose Gomez, presidente dell'USCCB, inviasse una lettera di natura pastorale al Presidente che chiarisse le tematiche di accordo o disaccordo tra le due parti. Il tema più spinoso è quello dell'aborto, dal momento che Biden è totalmente in contraddizione con la dottrina cristiana su questo argomento. Molto critico nei confronti dell'inquilino della Casa Bianca l'arcivescovo Joseph Naumann di Kansas City in Kansas: "Il presidente dovrebbe smettere di definirsi un cattolico devoto e riconoscere che il suo punto di vista sull'aborto è contrario all'insegnamento morale cattolico".

Biden col rosario come Salvini, ma nessuno dice nulla

Impossibile dimenticare le infinite polemiche e critiche rivolte verso il leader della Lega Matteo Salvini quando, durante conferenze stampa, comizi o apparizioni tv, ha tirato fuori dalla tasca un rosario invocando la fede cattolica come valore da perseguire. Olte che da parte del pubblico, l'indignazione è arrivata anche da parte del mondo cattolico, che si è lamentato del suo utilizzzo di oggetti e simboli sacri all'interno della politica.

Per quanto riguarda l'Italia, fa riflettere il fatto che Biden, a differenza di Salvini, non abbia ricevuto critiche da parte del centrosinistra, che si era scagliato contro l'ex ministro dell'interno per il suo continuo utilizzo di sensazionalismi e temi cristiani per ottenere consenso.