Biden nomina ministro Istruzione Miguel Cardona, ex insegnante

Joe Biden ha nominato come ministro dell'Istruzione Miguel Cardona, finora commissario all'istruzione per il Connecticut ed ex insegnante nella scuola pubblica. Cardona era stato nominato in Connecticut pochi mesi prima dello scoppio della pandemia, durante la quale poi, quando le scuole hanno introdotto la Dad, si era affrettato per la consegna di oltre 100mila computer portatili agli studenti dello Stato. Cardona ha inoltre premuto per la riapertura delle scuole, mettendo in evidenza il danno di lasciare gli studenti a casa con la didattica a distanza. Miguel Cardona, 45 anni, è cresciuto in un quartiere di case popolari a Meriden, in Connecticut, e ha frequentato scuole pubbliche, nelle quali è poi tornato come insegnante nel 1998.