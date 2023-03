Biden: "Sistema bancario al sicuro. Nessuna perdita a carico dei contribuenti"

Crack Silicon Valley Bank, Biden: "I risparmi degli americani sono al sicuro, il sistema è solido"

"Grazie alla rapida azione della nostra amministrazione negli ultimi giorni, gli americani possono avere fiducia che il nostro sistema bancario è solido. I vostri depositi sono al sicuro". É quanto è tornato ad assicurare il presidente americano Joe Biden, in una dichiarazione dalla Casa Bianca prima di partire per la California, per il vertice Aukus con il Regno Unito e l'Australia. "Nessuna perdita sarà a carico dei contribuenti americani", ha garantito, parlando del fallimento della Silicon Valley Bank e della Signature bank.

"Non vi saranno perdite per i contribuenti, e questo è importante”, ha sottolineato Biden dichiarando che la Silicon Valley Bank (Svb) non riceverà un “bailout” governativo, "ma i fondi verranno dalle quote pagate dalla banca al Deposit Insurance Fund".

Janet Yellen, a capo del dipartimento del Tesoro, già ieri, nell'annunciare che da oggi i correntisti di Svb potranno avere accesso ai propri fondi, aveva escluso un intervento di salvataggio per proprietari della banca e investitori, sottolineando "non rifaremo più" quanto fatto per la crisi finanziaria del 2008.

In questo caso non scatteranno "protezioni per gli investitori" e l'intero management della Svb sarà azzerato. "Se la banca viene diretta dal Fdic - ha aggiunto riferendosi alla Federal Deposit Insurance Corporation - le persone che guidavano la banca non possono lavorare più lì".

"Chiederò al Congresso e alle autorità di regolamentazione di rafforzare le regole per le banche. Dobbiamo prevenire che questo possa accadere di nuovo”, ha aggiunto Biden, denunciando che "purtroppo la precedente amministrazione aveva annullato le regole" introdotte dall'amministrazione Obama.