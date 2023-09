Biden, sondaggio deprimenti e il figlio Hunter incriminato: Joe verso l'addio alla Casa Bianca. Rumors

Usa 2024, Biden out? Dal figlio Hunter incriminato ai sondaggi perdenti

L'incriminazione di Hunter Biden è un tosto avviso dei Dem a Sleepy Joe di togliersi di mezzo. Lo scrive Dagospia, secondo cui, "non a caso il pessimo sondaggio sulla candidatura di Biden, che ha fatto sobbalzare i Dem, è arrivato dalla Liberal Cnn".

Usa 2024, Biden addio e tutto su Gavin Newsom? La strategia dei Dem

"Una delegazione di altissimo livello dei Dem si riunirà la prossima settimana per vedere come accompagnare il vecchietto all'uscita - prosegue Dago - il loro candidato alla Casa Bianca è il 55 governatore della California, Gavin Newsom".

Chi è Gavin Newsom, astro nascente dei Democratici in vista di usa 2024

Gavin Christopher Newsom è nato a San Francisco, 10 ottobre 1967: è governatore della California dal 2019 (battendo lo sfidante repubblicano John H. Cox). Secondo quanto riporta wikipedia, "Durante la pandemia di COVID-19 che ha iniziato a diffondersi agli inizi del 2020, Newsom fu al centro di numerose polemiche per come ha gestito l'emergenza nel proprio stato, cosa che ha spinto molti a lanciare una petizione per chiedere una recall election, che si svolse il 14 settembre 2021, in cui alla fine il 61,8% degli elettori votò contro la rimozione dal suo incarico. Newsom è stato eletto per un secondo mandato nelle elezioni del 2022". Dal 2011 al 2019 ha ricoperto la carica di vicegovernatore dello stesso stato e prima ancora, dal 2004 al 2011, quella di sindaco di San Francisco.

Usa: sondaggio Cnn, Haley in vantaggio su Biden di 6 punti

Se si votasse oggi per le presidenziali Usa, in un ipotetico duello con Joe Biden l'ex governatrice della South Carolina Nikki Haley vincerebbe con 6 punti di vantaggio. E' quanto emerge da un sondaggio pubblicato nei giorni scorsi dalla Cnn, in cui registra come l'ex ambasciatrice all'Onu, ed unica donna in campo nella corsa per la Casa Bianca, al momento è l'unica tra i candidati repubblicani ad avere un netto vantaggio - con il 49% contro il 43% - sul presidente che appare del resto in una posizione assolutamente non florida.

Con un tasso di approvazione al 39%, e il 58% degli intervistati che ritengono che le sue politiche abbiano peggiorato la situazione economica, Biden non entusiasma neanche gli elettori democratici, con il 67% di loro che dicono che vorrebbero vedere un altro democratico candidato. Una percentuale in salita rispetto al 54% dello scorso marzo.

E all'origine di questa mancanza di entusiasmo ci sono le preoccupazioni per l'età avanzata del presidente ottantenne (il 49%), con il 56% che teme che questa possa compromettere la sua capacità fisica e mentale. Una percentuale ancora più alta teme che l'età possa mettere a rischio la vittoria elettorale dei democratici (il 60%) o la capacità di Biden, se rieletto, di completare il secondo mandato (il 61%).

Usa: dipartimento di Giustizia chiederà incriminazione di Hunter Biden

I procuratori federali chiederanno l’incriminazione di Hunter Biden, figlio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, entro il 29 settembre. E' accusato di aver frodato il fisco per due anni e di aver acquistato una pistola, aggirando i divieti federali per chi è dipendente dalla droga. È la posizione espressa dai procuratori guidati dal super consigliere David Weiss, scelto dal dipartimento della Giustizia della amministrazione Biden. “Il governo - ha scritto Weiss al giudice - intende ripresentare una richiesta di incriminazione entro quella data”. La decisione arriva dopo che a luglio la giudice del Delaware Maryellen Noreika aveva sospeso il patteggiamento raggiunto tra i legali di Hunter Biden e l’accusa