Bielorussia, i Paesi baltici bandiscono Lukashenko

Estonia, Lettonia e Lituania hanno bandito il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, e decine di altri funzionari di alto rango per presunte frodi elettorali e per la repressione dei manifestanti pro-democrazia. I membri baltici dell'Ue hanno annunciato le loro sanzioni in uno sforzo coordinato per sostenere le proteste in Bielorussia, entrate nella quarta settimana dalle controverse elezioni presidenziali del Paese il 9 agosto scorso. "Mandiamo il messaggio che dobbiamo fare di piu' che emettere dichiarazioni, dobbiamo anche agire concretamente", ha affermato il ministro degli Esteri lituano, Linas Linkevicius.