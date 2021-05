Bielorussia, l'Ue blocca voli e aiuti. Ma Bruxelles chiacchiera e basta

Si riaccendono i riflettori sulla condizione dei diritti umani in Bielorussia dopo che un aereo Ryanair partito da Atene per Vilnius è stato dirottato quando era quasi arrivato a destinazione, a poche decine di miglia dal confine lituano, da un jet dell'aviazione militare bielorussa. Nel mirino di Minsk un giovane giornalista, Roman Protasevich, oppositore del premier Alexander Lukashenko. "Un evento scioccante e scandaloso" che ha subito scatenato voci di sdegno e preoccupazione da Europa e Regno Unito. "L'evento rappresenta una minaccia all'aviazione civile e alla sicurezza", ha dichiarato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel.

A intervenre anche il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg: "Questo è un incidente serio e pericoloso, che richiede un'inchiesta internazionale". Dichiarazioni forti che hanno portato i capi di Stato e di governo Ue, riuniti ieri sera al vertice di Bruxelles, ad adottare sanzioni contro la Bierolussia: divieto di sorvolo dello spazio aereo europeo, congelamento di 3 miliardi di aiuti e la richiesta di rilascio immediato di Roman Protasevich e della sua fidanzata Sofia Sapega. "I leader Ue hanno agito con forza in risposta alle azioni oltraggiose del regime bielorusso. Chiudiamo il nostro spazio aereo agli aerei provenienti dalla Bielorussia e chiediamo alle compagnie aeree dell'Ue di non sorvolare il Paese. Presto verranno presentate ulteriori sanzioni economiche", ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza stampa al termine della prima giornata del vertice Ue.

Sulla stessa scia anche la compagnia tedesca Lufthansa che ha annunciato la sospensione delle operazioni nello spazio aereo del Paese dopo il dirottamento del volo Ryanair. "Viste le dinamiche della situazione attuale, per adesso sospendiamo le operazioni", ha affermato la compagnia in una nota. Posizione netta e chiara replicata dalla compagnia di bandiera francese Air France che ha dichiarato che non volerà per il momento su Minsk. "Air France ha preso atto delle conclusioni del Consiglio europeo e di conseguenza ha deciso di sospendere, fino a nuovo ordine, il sorvolo dello spazio aereo bielorusso da parte dei suoi aeromobili. Le rotte già in volo saranno modificate", ha dichiarato la compagnia.

Inoltre, nelle conclusioni adottate dai 27 leader Ue si è chiesto anche di avviare un'indagine urgente dell'Icao per fare luce sull'incidente "inaccettabile e senza precedenti", invitando il Consiglio ad individuare "il prima possibile" nuove persone ed entità che saranno colpite da misure restrittive". Infine, i leader hanno espresso la loro solidarietà alla Lettonia per l'espulsione "ingiustificata" dei suoi diplomatici.

Parole di condanna contro il dirottamente anche dal presidente americano Joe Biden, “questo oltraggioso incidente e le immagini del signor Roman Protasevich arrestato sono un vergognoso assalto sia al dissenso politico e sia alla libertà di stampa", ha affermato Biden. “Gli Stati Uniti – ha detto il capo della Casa Bianca - si uniscono agli altri paesi del mondo nel chiedere il suo rilascio, così come il rilascio di centinaia di prigionieri politici detenuti ingiustamente".