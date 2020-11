Bielorussia, Lukashenko: "Lascio la presidenza dopo la nuova costituzione"

Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha dichiarato che non guiderà più il Paese dopo che verrà adottata la nuova Costituzione promessa alla piazza che da agosto ne contesta la rielezione. "Non sto facendo una Costituzione per me stesso", ha detto citato dall'agenzia statale BelTA, "non sarò presidente sotto la nuova Costituzione". Lukashenko ha parlato durante un incontro col personale medico dell'ospedale numero 6 della capitale, all'indomani colloqui in avuti a Minsk col ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov.