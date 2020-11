Bielorussia, a Minsk maxi protesta dopo l'uccisione di un oppositore

Migliaia di persone hanno accolto l'appello della leader dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tikahnovskaya, a osservare un minuto di silenzio oggi 13 novembre e protestare contro l'uccisione dell'artista Roman Bondarenko, morto dopo essere stato arrestato questa settimana. I manifestanti hanno formato una catena umana al centro di Minsk, portando fiori e candele nel cortile dove il ragazzo, anche ex militare, è stato arrestato.

Bonaderenko sarebbe morto per una 'intossicazione da alcol' dichiarano le autorità

Bonaderenko è morto dopo essere stato aggredito nel cortile di un condominio simbolo dell'opposizione: gli abitanti stavano difendendo i nastrini rosso e bianchi, che hanno caratterizzato le proteste contro il presidente Lukashenko da agosto, da un gruppo di agenti di polizia in borghese. Dopo essere stato portato in commissariato, le condizioni del ragazzo - che aveva riportato lesioni e un edema cerebrale - si sono aggravate: è morto ieri in ospedale con le autorità che hanno dato come versione quella di un'intossicazione da alcol.