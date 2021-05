Birmania, forze sicurezza sparano a dimostranti: 5 morti

In Birmania, dove oggi si sono svolte nuove manifestazioni contro il golpe, le forze di sicurezza hanno sparato contro i dimostranti in vari luoghi, uccidendo almeno cinque persone, secondo quanto riportano media locali e internazionali. Secondo il sito d'informazione Myanmar Now, due manifestanti sono morti nella cittadina di Wetlet, altri due in diversi luoghi dello stato di Shan, ed uno - riporta il Kachin News Group - nella cittadina mineraria di Hpakant. Il sito di Irrawaddy news ha postato la fotografia di un agente delle forze di sicure