Boeing, offerta di patteggiamento per frode. E acquisisce Spirit AeroSystems

Usa, offerta di patteggiamento per Boeing perchè si dichiari colpevole di frode in due incidenti

Il Dipartimento di Giustizia Usa intende proporre che Boeing si dichiari colpevole di frode in relazione a due incidenti aerei mortali che hanno coinvolto i suoi aerei di linea 737 Max. Lo riferiscono alcuni media americani. Boeing avrà tempo fino alla fine della prossima settimana per accettare o rifiutare l'offerta di patteggiamento, che prevede che il colosso aerospaziale accetti un monitor indipendente che supervisionerà il suo rispetto delle leggi antifrode. Il dipartimento di Giustizia ha informato in un incontro i famigliari delle 346 vittime della sua intenzione di proporre a Boeing un patteggiamento per gli incidenti mortali che hanno coinvolto gli aerei di linea 737 Max ma molti di loro hanno espresso rabbia per l'offerta al colosso americano di dichiararsi colpevole di un'accusa vecchia di 3 anni invece di perseguire ulteriori reati e un processo. Uno ha detto che i pubblici ministeri stavano ingannando le famiglie; un altro ha urlato contro di loro per diversi minuti quando gli è stata data la possibilità di parlare.

L'azienda avrebbe intanto concordato di acquisire Spirit AeroSystems per oltre 4 miliardi di dollari.

Boeing: acquista Spirit AeroSystems per 4,7 mld dlr

Nell'ambito dell'operazione, Airbus ha siglato un accordo per rilevare le strutture di Spirit AeroSystems relative alla produzione di parti per i suoi aerei per un corrispettivo nominale di 1 dollaro e che sarà "compensato dal pagamento di 559 milioni di dollari da parte di Spirit AeroSystems" per la transazione. A marzo Boeing aveva rivelato di essere in trattative per una potenziale riacquisizione di Spirit, scorporata nel 2005 per ridurre i costi.

"Crediamo che questo accordo sia nell'interesse del pubblico che vola, dei clienti delle nostre compagnie aeree, dei dipendenti di Spirit e Boeing, dei nostri azionisti e del Paese in generale", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di Boeing, Dave Calhoun, per il quale con la reintegrazione di Spirit si possono "allineare completamente i nostri sistemi di produzione commerciale", compresi i sistemi di gestione della sicurezza e della qualità, e "la nostra forza lavoro alle stesse priorità, incentivi e risultati, incentrati sulla sicurezza e sulla qualità". Spirit AeroSystems costruisce fusoliere e altre parti importanti sia per Airbus che per Boeing. Boeing è di gran lunga il principale cliente di Spirit, con circa il 70% delle entrate provenienti dal costruttore americano di aerei nel 2023.

Boeing ha confermato di aver raggiunto un "accordo definitivo" per l'acquisto del suo subappaltatore Spirit AeroSystems, che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare alcune critiche sul controllo della qualità della produzione. "La fusione è una transazione interamente in azioni per un valore di circa 4,7 miliardi di dollari, pari a 37,25 dollari per azione", ha specificato la società in un comunicato.