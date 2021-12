Boris Johnson di nuovo nella bufera: foto con vino e staff durante il lockdown

Regno Unito, il premier Johnson pizzicato a fare festa con il suo staff durante il lockdown di maggio 2020

Dopo lo scandalo del party di Natale e le difficoltà da parte del governo di contenere i contagi da variante Omicron, una nuova tegola si scaglia contro il premier britannico Boris Johnson: il quotidiano The Guardian pubblica uno scatto che lo ritrae insieme alla moglie e il suo staff, senza distanziamento, a fare festa con vino e buon cibo durante il periodo di lockdown di maggio 2020. In quell'occasione il governo aveva assicurato si fosse trattato di un "incontro di lavoro", senza alcolici.

Le voci di un evento sociale a Downing Street il 15 maggio 2020 era stata smentita nei giorni scorsi dal portavoce del premier, che aveva spiegato: il personale lavorava in giardino il pomeriggio e la sera. La foto pubblicata dal Guardian, tuttavia, solleva quantomeno dei dubbi.

Johnson è seduto ad un tavolo all'aperto con la moglie Carrie ed altre due persone, con bottiglie di vino e formaggio in bella mostra. Poco più lontano c'è un altro tavolo con quattro persone, e altro vino. Mentre sul prato, altri nove sono in piedi attorno a un tavolo, con alcolici, tutti vicini tra loro. In un'atmosfera obiettivamente rilassata, e non da meeting di lavoro.

Il quotidiano britannico The Guardian insieme all' Independent, avevano già dato la notizia della riunione in giardino del 15 maggio. Secondo le loro fonti, il primo ministro aveva trascorso circa 15 minuti con il personale, spiegando che si meritavano un drink per "respingere" il Covid. E circa una ventina di dipendenti, in quell'occasione-. spiega l'Ansa- avrebbero bevuto vino e liquori e mangiato pizza.

Il tutto dopo una conferenza stampa di Matt Hancock in cui l'allora segretario alla Salute aveva esortato i cittadini a rispettare le regole e a non approfittare del bel tempo durante il fine settimana di maggio per socializzare in gruppo.

(Seguono le proteste dell'opposizione....)