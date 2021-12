Johnson si scusa per il party natalizio a Downing Street: violò lockdown 2020

Downing Street, Boris Johnson si scusa per party natalizio in violazione del lockdown 2020

Il primo ministro britannico, Boris Johnson, si è scusato "senza riserve" per il caso del "party natalizio" tra esponenti del governo svoltosi nel dicembre 2020 in violazione del lockdown nel Paese. Parlando al question time in Parlamento a Londra, Johnson si è scusato "per i danni che ha causato nel Paese e per l'impressione data" a causa del video diffuso nelle scorse ore.

Boris Johnson, le scuse in Parlamento. Video