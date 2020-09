Brexit, accordo tra Johnson e i Tory su violazione delle intese con l'Ue

Accordo raggiunto tra il premier britannico, Boris Johnson, e i ribelli Tory sul controverso disegno di legge sul Mercato Interno che viola una parte degli impegni presi con l'Ue sulla Brexit. Il capo di Downing Street ha acconsentito a inserire un emendamento che dà al Parlamento l'ultima parola con una votazione se e quando il governo deciderà di infrangere le intese internazionali. La misura probabilmente non sarà sufficiente ad ammansire Bruxelles, perché non elimina la possibilità per Londra di venire meno agli impegni presi l'anno scorso in vista dell'uscita dall'Ue.