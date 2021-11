Brexit, pescatori francesi bloccano porti e tunnel della Manica per le licenze

Risale la tensione tra Francia e Regno Unito sulle licenze di pesca nella Manica: i negoziati post Brexit fra i due Paesi sono fermi da settimane e con loro le licenze di pesca

Con decine di camioncini e automobili i pescatori francesi hanno bloccato il tunnel della Manica dal lato francese per protestare contro Londra in merito alle licenze di pesca. Il blocco dovrebbe durare un paio d'ore. Questa mattina pescherecci francesi hanno impedito ai traghetti inglesi di entrare nel porto di Calais e hanno anche bloccato l'accesso ai colleghi inglesi a Saint-Malo.

A Saint-Malo il blocco è durato circa un'ora, fra e le 8 e le 9 di questa mattina. Una decina le barche protagoniste dell'operazione, con i pescatori a bordo che hanno acceso dei fumogeni. "Non chiediamo l'elemosina, vogliamo semplicemente recuperare le nostre licenze. Il Regno Unito deve rispettare l'accordo post Brexit", ha affermato il presidente del comitato nazionale per la pesca francese, Gerard Romiti.

Come già annunciato (ne avevamo parlato qui), si tratta di un ''avvertimento'', come hanno detto gli stessi pescatori facendo prevedere azioni più dure: ''Sono undici mesi che aspettiamo. La pazienza ha dei limiti. Ci auguriamo che questo avvertimento venga ascoltato'', ha aggiunto Romiti, parlando di protesta in risposta all'atteggiamento ''provocatorio'' e ''umiliante'' degli inglesi.