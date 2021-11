Brexit, pescatori francesi bloccano La Manica: "Rivogliamo le nostre licenze"

Francia, i pescatori bloccano i porti e il tunnel della Manica per chiedere la concessione delle licenze di pesca post-Brexit

I pescatori francesi di Pas-de-Calais, Ouistreham e Saint-Malo hanno annunciato che bloccheranno i tre porti, così come l'accesso al tunnel della Manica, che passa sotto il Canale tra Francia e Gran Bretagna, nella giornata di domani 26 novembre.

"Chiediamo la soluzione immediata della disputa che ci oppone al Regno Unito nell'interpretazione dell'accordo della Brexit", ha dichiarato Gérard Romiti, presidente del comitato nazionale pescatori, come riporta Le Figaro. "La nostra pazienza ha dei limiti, è stata messa già troppo alla prova", ha aggiunto.

La giornata di mobilitazione è stata definita "un colpo di avvertimento" e mira a chiedere a Londra la rapida concessione delle licenze di pesca post-Brexit. I pescatori bloccheranno l'arrivo dei traghetti via mare in tre porti della Manica: Saint-Malo, Ouistreham e Calais. A terra, bloccheranno anche l'accesso dei camion al terminal merci del tunnel sotterraneo "per alcune ore", ha affermato Gérard Romiti in conferenza stampa. "Non vogliamo elemosine, rivogliamo solo le nostre licenze", ha detto.

Londra "delusa" dal blocco del tunnel da parte dei pescatori francesi

Il governo britannico si è detto "deluso" dopo che il comitato nazionale della pesca francese ha annunciato il blocco del traffico merci agli accessi di tre porti della Manica e nel tunnel che passa sotto il Canale per la questione delle licenze di pesca post-Brexit.

Lo ha dichiarato un portavoce di Downing Street. "Abbiamo catene di approvvigionamento incredibilmente resistenti - ha aggiunto - e abbiamo pronti piani di emergenza''.