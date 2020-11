Brigitte Macron e la commovente lettera di una 16enne sul bullismo. 'Piango ogni giorno"

"Ogni giorno piango". Brigitte Macron ha parlato del problema del bullismo sulla pagina Instagam di Emmanuel Macron. La first lady legge la testimonianza di una ragazza di 16 anni, vittima di questo flagello. "È la vita quotidiana di troppi giovani, vessati. Sì, le molestie fanno molto male. Distrugge. Non dobbiamo mai lasciare che accada", scrive la moglie del presidente francese.

"Sono consumata dalla tristezza", inizia la lettera. ""Non riesco più a sopportarmi, sento il mio corpo e la mia mente raggomitolarsi su se stessi e l'unica cosa che voglio è partire, scappare, in un posto dove Internet non esiste".