Cambiamento climatico, come sopravvivere in una città da 50 gradi

Cambiamento climatico, come sopravvivere a 50 gradi di caldo

Si puo’ vivere o almeno sopravvivere a 122 gradi Fahrenheit, l’equivalente dei nostri 50 gradi? Se lo chiedono da un mese i quasi 5 milioni di abitanti ( compresa l’area metropolitana di Maricopa County) di Phoenix, capitale dell’ Arizona la quinta città più popolosa degli Stati Uniti.

La città infatti, dove l’attrazione turistica più popolare è il Desert Botanical Garden (un giardino di cactus), da più di 20 giorni ha temperature medie di 110 gradi Fahrenheit( circa 44 gradi) per più di 20 giorni consecutivi con picchi a 122 (50). Come non rischiare di morire in un ambiente del genere, a cui sono abituati forse gli arabi a Dubai? Anche perchè il corpo si ribella e le labbra si screpolano, la bocca si secca, e pure la pelle. I mal di testa sono frequenti. Pure il cellulare ha difficoltà a ricaricarsi. Il Comune ha creato un ufficio apposito per l’emergenza, il Dipartimento Risposta e mitigazione Calore. Tutti i notiziari ripetono ovvietà come quelle di bere tanta acqua, di stare in luoghi freschi e possibilmente non uscire.