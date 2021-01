Campidoglio, Ivanka Trump invita assalitori alla calma chiamandoli patrioti

Ivanka Trump su Twitter ha chiesto agli assalitori del Campidoglio di restare calmi chiamandoli "patrioti americani"

Ivanka Trump è finita nella bufera per un tweet in merito all'assalto di Capitol Hill, sede del Congresso Usa, da parte di un gruppo di sostenitori del padre Donald Trump. "La violenza deve fermarsi immediatamente, per favore siate pacifici", ha scritto l'imprenditrice su Twitter esortando alla calma gli autori dell'occupazione ma nello stesso tempo li ha chiamati "american patriots" (patrioti americani). A seguito delle polemiche Ivanka Trump ha cancellato il tweet, che è stato però re-postato dalla Cnn.

D'altronde anche Donald Trump nelle prime fasi della rivolta aveva invitato gli assalitori di Capitol Hill a non lasciarsi andare alla violenza ma ribadendo che le elezioni sono state truccate. In un secondo momento ha chiesto ai rivoltosi di tornare a casa.