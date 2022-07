Capitol Hill, Bannon condannato per oltraggio. S'indaga sui telefoni degli 007

Steve Bannon, ex consigliere di Donald Trump

Steve Bannon colpevole di oltraggio al Congresso Usa

Una giuria federale ha dichiarato l'ex collaboratore dell'allora presidente Usa Donald Trump, Steve Bannon, colpevole di oltraggio al Congresso per aver disobbedito a un mandato di comparizione per testimoniare davanti ai legislatori che indagavano sull'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti. Bannon, che ha guidato la campagna elettorale di Trump per le presidenziali del 2016, era tra le centinaia di persone chiamate dalla commissione della Camera dei Rappresentanti a testimoniare sull'assalto a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Trump il 6 gennaio 2021.

Usa: assalto Capitol, avviata analisi sui cellulari di dieci 007

I Servizi segreti americani stanno analizzando i database dei cellulari di dieci 007, alla ricerca dei messaggi inviati e scambiati prima, durante e dopo l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. La decisione è stata presa dopo che il dipartimento alla Sicurezza interna aveva chiesto di poter accedere ai messaggi di ventiquattro agenti segreti impegnati a Capitol Hill quel giorno. Di questi, dieci utenze non avevano messaggi, tre solo dati personali, mentre dei restanti undici soltanto uno ha consegnato i messaggi. Per altri dieci, servirà un lavoro più approfondito. L’obiettivo è capire se gli sms inviati sul cellulare e cancellati potessero nascondere informazioni importanti riguardo l’assalto al Campidoglio.