Cari amici vi scrivo… Lettera di Orban: “Ucraina e pace, i leader Ue cambino”

Ucraina: lettera di Orban ai leader Ue su sue proposte per pace

Il premier ungherese, Viktor Orban, ha inviato una lettera ai membri del Consiglio europeo per informarli dell'esito delle sue 'missioni di pace' e delle sue proposte per la fine del conflitto tra Russia e Ucraina. Lo ha reso noto il suo consigliere politico, Balazs Orban. Interrogato in merito, il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer, ha evidenziato di non aver ancora ricevuto comunicazioni in merito e che comunque la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, in qualita' di effettivo membro del Consiglio europeo anche lei dovrebbe essere tra i destinatari della missiva. Da parte sua, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha spiegato di "non essere al corrente del contenuto della lettera". "Certamente, nei suoi contatti a Mosca, Orban ha esposto i parametri chiave della sua visione. Ma ovviamente non conosciamo il contenuto della corrispondenza interna all'Ue. Pertanto, forse potrebbero esserci delle sfumature. Ma io Ripeto che siamo consapevoli dell'approccio generale di Orban", ha spiegato.

Commissione Ue, non abbiamo traccia di lettere di Orban

La presidenza della Commissione Europea "non ha traccia" di lettere inviate dal premier ungherese Viktor Orban su possibili proposte per la soluzione del conflitto in Ucraina. Lo fa sapere all'ANSA il portavoce dell'esecutivo blustellato. Il direttore dell'ufficio politico del premier, Balazs Orban, in un'intervista ha detto che il "primo ministro ha informato per iscritto i leader del Consiglio Europeo". "La presidente della Commissione ne fa parte", ha notato il portavoce.