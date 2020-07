Caso Regeni, i genitori: "Dal Cairo solo bugie, si richiami l'ambasciatore"

Il procuratore egiziano Hamada Elsawy "ha formulato alcune richieste investigative finalizzate a meglio delineare l'attività di Giulio Regeni in Egitto". Così si legge in una nota della procura di Roma al termine del vertice durato circa un'ora, tenutosi in videoconferenza, tra magistrati italiani e quelli egiziani sull'inchiesta per l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano ucciso nel 2016 al Cairo.

"Nel corso del suo intervento - prosegue la nota - il procuratore generale egiziano ha ribadito la ferma volontà del suo Paese e del suo ufficio di arrivare a individuare i responsabili dei fatti e per questo ha affermato che l'incontro ha costituito un passo decisivo nello sviluppo dei rapporti di collaborazione, con l'auspicio di raccoglierne esiti fruttuosi".

Caso Regeni, i genitori di Giulio: "Dal Cairo solo bugie, si richiami l'ambasciatore"

"Nonostante le continue promesse non c'è stata da parte egiziana nessuna reale collaborazione. Solo depistaggi, silenzi, bugie ed estenuanti rinvii. Il tempo della pazienza e della fiducia è ormai scaduto. Chi sosteneva che la migliore strategia nei confronti degli egiziani per ottenere verità fosse quella della condiscendenza, chi pensava che fare affari, vendere armi e navi di guerra, stringere mani e guardare negli occhi gli interlocutori egiziani fosse funzionale ad ottenere collaborazione giudiziaria, oggi sa di aver fallito. Richiamare l'ambasciatore oggi è l'unica strada percorribile. Non solo per ottenere giustizia per Giulio e tutti gli altri Giuli, ma per salvare la dignità del nostro paese e di chi lo governa".

Lo affermano in una nota Paola e Claudio Regeni, genitori di Giulio, in riferimento al vertice durato circa un'ora, tenutosi in videoconferenza, tra magistrati italiani e quelli egiziani sull'inchiesta per l'omicidio del ricercatore friulano ucciso nel 2016 al Cairo.