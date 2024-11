Caso Stormy Daniels, rinviata a tempo indeterminato la pena per Donald Trump

Usa: giudice rinvia sine die sentenza Trump-Stormy Daniels

Il giudice del processo newyorkese a Donald Trump per i pagamenti nascosti all'attrice porno Stormy Daniels ha sospeso a tempo indeterminato la sentenza prevista per il 26 novembre.

Il giudice Juan Merchan ha autorizzato gli avvocati del presidente eletto degli Stati Uniti a presentare un ricorso entro il 2 dicembre per ottenere l'annullamento del procedimento e ha quindi sospeso la sentenza. Donald Trump è stato condannato il 30 maggio scorso per "falsificazione contabile aggravata per nascondere una cospirazione volta a pervertire le elezioni del 2016".