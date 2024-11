Soldi alle pornostar, sospesa per la terza volta la condanna per Donald Trump sul caso Stormy Daniels

Usa: sospeso fino a 19/11 processo condanna Trump su Daniels

La sentenza definitiva sul caso dei pagamenti alla pornostar Stormy Daniels, che ha visto Donald Trump condannato lo scorso 30 maggio, è stata ancora una volta rimandata. Il giudice di New York, Juan Merchan, ha sospeso il procedimento per il caso dei pagamenti per assicurarsi il silenzio di Stormy Daniels da parte di Donald Trump dopo una richiesta dell'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg , in relazione alla vittoria di Trump nella corsa alla Casa Bianca. Lo scrive l'agenzia Reuters.

Il Presidente eletto aveva chiesto a Bragg di accettare il rinvio e Merchan ha sospeso tutti i procedimenti fino al 19 novembre. L'entità della condanna di Trump avrebbe dovuto essere determinata il 26 novembre.