Usa, Trump condannato per i soldi a Stormy Daniels. Rischia fino a 4 anni

Usa, Trump condannato ma non escluso dalla corsa per la Casa Bianca. Il verdetto e gli scenari futuri

Si complica notevolmente la corsa alla Casa Bianca per Donald Trump. L'ex presidente degli Stati Uniti è stato condannato per i soldi pagati alla pornostar Stormy Daniels, potrà candidarsi alle elezioni del prossimo novembre e sfidare Joe Biden ma non potrà votare. Subito dopo il verdetto del tribunale di New York è arrivata la nota della Casa Bianca: "Nessuno è al di sopra della legge". La Florida, dove il tycoon è residente, vieta il diritto di voto ai condannati. È permesso votare a chi ha ricevuto una condanna e risiede nel Maine, in Vermont e a Washington DC. Anche se il governatore Repubblicano Ron DeSantis potrebbe trovare una scappatoia. Trump è stato riconosciuto colpevole di tutti e 34 i capi d'imputazione per aver commesso una frode nel tentativo di nascondere uno scandalo sessuale nella vicenda della pornostar Stormy Daniels.

Si tratta del primo inquilino della Casa Bianca nella storia degli Stati Uniti a essere condannato. Alla lettura del verdetto, raggiunto dai 12 giurati dopo due giorni di camera di consiglio, il magnate newyorkese non si è mosso, ma ha continuato a guardare dritto davanti a sè, accigliato. Per conoscere l'entità della condanna bisognerà attendere l'11 luglio, pochi giorni prima della Convention Repubblicana, che inizierà il 15 luglio. Rischia da un anno e mezzo a quattro anni di carcere, ma considerata l'età, 77 anni, l'assenza di precedenti penali e la non gravità penale delle accuse, potrebbe non fare neanche un giorno di carcere, o scontare solo un periodo molto breve. Uscendo dall'aula, Trump ha tuonato contro un "processo truccato", definendolo una "vergogna". I suoi legali hanno già annunciato che presenteranno appello contro la condanna.