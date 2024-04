Cervino, il miliardario sparito da sei anni. "Era in Russia con l'amante-spia"

Cervino, miliardario sparito. Svelato il mistero, c'è il lieto fine

Dopo sei anni di indagini e misteri è stato svelato il giallo sulla sparizione di uno degli uomini più ricchi di Germania, un imprenditore con un patrimonio stimato di 5,2 mld. Karl-Erivan Haub era il direttore generale del gruppo tedesco Tengelmann quando, nel 2018 sparì, venendo poi dato per morto. Fu ripreso per l'ultima volta in cima alla cabinovia del Klein Matterhorn, sopra Zermatt e il suo obiettivo era quello di andare a sciare sul Cervino. Ma da quel momento di lui si sono perse le tracce e si sono avanzate le ipotesi più disparate. Ma un’inchiesta giornalistica della rete Rtl e di Stern - riporta Il Corriere della Sera - è arrivata a una conclusione clamorosa: il miliardario non solo sarebbe vivo, ma si troverebbe in Russia con l’amante. E la famiglia, o meglio i fratelli — che alla morte ufficiale hanno ereditato le sue quote nella società — ne sarebbero a conoscenza.

Dietro all’ultima ricostruzione - prosegue Il Corriere - c’è il lavoro della giornalista investigativa di Rtl, Liv von Boetticher, che ha rilasciato un’intervista a Capital. Karl Erivan Haub — sostiene lei, come diversi giornali in passato — aveva molto probabilmente una doppia vita e un'amante russa, Veronika Ermilova, organizzatrice di eventi. Veronika curò perfino una festa di compleanno della mamma del magnate dei supermercati. Tre giorni prima della sparizione, Karl-Erivan e Veronika si erano messaggiati o telefonati 13 volte. Non solo, ma Ermilova — altra ipotesi già circolata — sembra avere anche contatti con i servizi segreti russi Fsb. E poi ci sono le tracce che portano a Mosca. "Io stessa — dice Liv von Boetticher — ho visto nel 2022 una foto che ritrae Haub a Mosca nel febbraio 2021".